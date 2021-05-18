Uğur Şahin, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına katılacak

BioNTech'le yapılan aşı anlaşmasına değinen Sağlık Bakanı Koca, "Rakamlar, Uğur Hoca'dan duyulsun istiyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koca, Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Profesör Uğur Şahin'in, toplantıya video konferansla katılacağını belirtti.

AŞI TEDARİKİ KONUSU

Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koca, Sinovac firmasının CoronaVac aşısına ilişkin üretim yetkisinin verildiğini, ancak bunun birkaç ay içerisinde gerçekleşemeyeceğini ifade etti.

Bakan Koca, bu hafta içinde önemli oranda Sinovac aşısı beklediklerini kaydetti.

90 MİLYON DOZDAN FAZLA AŞI TEMİN EDİLECEK

BioNTech aşısına ilişkin de bilgi veren Koca, toplam 90 milyon dozdan fazla aşının temin edilmesi yönünde anlaşmaların yapıldığını bildirdi.

Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını belirten Koca, "O rakamlar bu hafta Uğur Hoca'nın ağzından duyulsun istiyorum." ifadesini kullandı.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIKTA YAZ MEVSİMİ HEDEFİ

Aşı kampanyasını güçlü bir şekilde yapmak istediklerini söyleyen Koca, Şahin'i haziran başında Türkiye'ye davet ettiklerini de dile getirdi.

Toplumsal bağışıklık konusunun haziran veya temmuz aylarında sağlanabileceğini, bunun eylül ayına kalmayacağını ifade eden Koca, haziran, temmuz aylarında, BioNTech aşısında 50 milyon rakamına ulaşacaklarını söyledi.