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    Uğur Şahin: Omicron aşılı insanları enfekte edebilir

    Uğur Şahin: Omicron aşılı insanları enfekte edebilir

    BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin, yeni Omicron varyantının antikorlardan kaçarak aşılıları enfekte edebileceğini ve bu nedenle aşıları varyanta göre uyarlanmak zorunda kalabileceklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 14:12
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 14:47
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    Dünya koronavirüse karşı geliştirilen aşılarla normalleşme aşamasındayken çıkan yeni varyantlar tedirginiliği artırdı.

    Son olarak Omicron adı verilen varyant, aşıların koruyuculuğunun sorgulanmasına neden olurken hızla dünyaya yayılıyor.

    Ülkelerin onay verip kullanmaya başladığı aşıların, bu varyanta karşı da koruyuculuk sağlayıp sağlamayacağı yönünde bilim insanları ve aşı şirketleri peş peşe açıklamalarda bulunyor.

    "YENİ VARYANTI GELECEK YIL BEKLİYORDUM"

    ABD'li Pfizer firmasıyla birlikte korona aşısı geliştiren Alman BioNTech şirketinin kurucuları olan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Reuters tarafından düzenlenen çevrimiçi konferansta konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Yeni varyantın beklediğinden daha erken ortaya çıktığını söyleyen Şahin, varyantın önümüzdeki yıl ortaya çıkmasını beklediğini söyledi.

    "OMİCRON AŞILI İNSANLARI ENFEKTE EDEBİLİR"

    Omicron'un çok sayıda mutasyona uğramış bir varyant olduğunu söyleyen Uğur Şahin, "Omicron'un antikorlardan kaçabileceğini düşünüyoruz.  Aşılanmış insanları ve daha önce korona geçiren insanları enfekte edebilir. Bu durum açık. Ama yeni varyantın, aşılı insanlarda ciddi hastalığa neden olabileceği açık değil." dedi.

    "GEREKİRSE AŞIYI UYARLAYACAĞIZ"

    Omicron varyantının sonuçlarının birkaç haftaya çıkmasını beklediklerini söyleyen Şahin, "En önemli gerçek şu ki aşıların tüm varyantların neden olduğu ciddi hastalığa karşı koruma sağlayacak düzeyde. Ancak, Pfizer/BioNTech aşısını gerekirse uyarlayıp, gelecek yılın başında piyasaya sürebiliriz." diye konuştu.

    Uğur Şahin: Omicron aşılı insanları enfekte edebilir #1

    "AŞILARI UYARLAMAK İÇİN VAKTİMİZ VAR"

    Şahin, "Var olan güçlendirici aşıları uyarlamak için yeterli vakte sahibiz. Şu anda gelmesi beklenen bir sürü veri var. Durumun ne kadar acil olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. " ifadelerini kullandı.

    "HER YIL AŞI YAPTIRMAK ZORUNDA KALABİLİRİZ"

    Şahin, ayrıca bu varyantlar nedeniyle insanların her yıl aşı yaptırmasının gerekebileceğini belirterek, "Tıpkı grip aşısı gibi koronavirüs aşısının da her yıl yaptırılması ihtimali artıyor." dedi.

    Uğur Şahin: Omicron aşılı insanları enfekte edebilir #2

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