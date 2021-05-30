Uğur Şahin ve Özlem Türeci aşı oldu

Uğur Şahin ve Özlem Türeci aşı oldu

Geç aşı olmalarının nedeninin ülkenin kanunlarından kaynakladığını söyleyen Prof. Dr. Uğur Şahin, “Aşının, öncelik listesinin dışına çıkılmasına kesinlikle müsaade edilmiyor” dedi.

Koronovirüse karşı en etkili aşıyı geliştirerek dünyanın en önemli bilim insanları arasına gören Alman BioNTech firmasının kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci, şimdiye kadar 2 milyar doz aşı üretti.

Ancak başarılarıyla Almanya'nın en büyük nişanına layık görülen çift ile 200 çalışanı, 1,5 yıl sonra aşı olabildi.

56 yaşındaki Uğur Şahin, kendisi ve eşinin geç aşılanmasının nedenini anlattı.

“ÜRETTİĞİMİZ AŞIYI KENDİMİZE YAPMAMIZA İZİN VERİLMEDİ”

Şahin, “Çalıştığımız ülkenin kanunları ve şirketin düzenlemeleri gereği, ürettiğimiz aşıyı kendimize yapmamıza bu zamana kadar izin verilmedi. Aşının öncelik listesinin dışına çıkılmasına kesinlikle müsaade edilmiyor.” dedi.

“RİSKE GİRMESİ YASAK”

“Şirketin üst kademelerinde yer alanlar ile klinikte çalışanların, yeni varyantların çıktığı bu süreçte riske girmesi yasak” diyen Prof. Dr. Şahin, şöyle devam etti:

“Amacımız 2021’de 1,3 milyar doz üretmek. Bu da ancak 7/24 kesintisiz çalışma ile mümkün. Ekip üyelerimizi koronavirüsten koruyabileceğimizden emin olmalıyız. Kanunen şirket çalışanlarını klinik denemelere bile dahil etmek mümkün değil.”