Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin ödülünü reddetti

BioNTech kurucuları Türk bilim insanları Uğur Şahin Ve Özlem Türeci, ADD'nin kendilerine vermek istediği Yılın Atatürkçüsü ödülünü önce kabul etti, sonra bu kararlarından geri adım attı.

İnsanlığın koronavirüs ile mücadelesinde önemli bir rol oynayan Almanya'da biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, birçok ödüle layık görüldü.

İnsanlığa hediye ettikleri aşı ile takdir toplayan ikili, başta Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den aldıkları liyakat nişanı olmak üzere birçok ödülün sahibi oldu.

ADD'DEN TÜRECİ VE ŞAHİN'E ÖDÜL

İki bilim insanı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından da bu yıl verilecek olan Yılın Atatürkçüsü ödülüne layık görüldü.

MEMNUNİYETLE KABUL ETTİLER

Ensonhaber.com'un ADD yöneticilerinden aldığı bilgiye göre; Şahin ve Türeci, bu ödülü almayı kabul etti ve bir yazı ile bunu derneğe bildirerek memnuniyetlerini dile getirdi.

ÖDÜLÜ ALACAK İSMİ DE BİLDİRDİLER

İkili ayrıca, Türkiye'de ödülü kendileri adına alması için ismi de belirleyerek derneğe bildirdi.

3 GÜN SONRA VAZGEÇTİLER

Fakat 3 günlük bir sürenin ardından derneğe Almanya'dan bir yazı daha gönderildi.

Türeci ve Şahin, bu kez yazılarında ödülü kabul edemeyeceklerini ifade etti.

"SADECE BİLİM KURULUŞLARINDAN ÖDÜL ALABİLİRİZ"

Türeci ve Şahin, kendilerinin bilim insanları olduklarını ve sadece bilim kuruluşları ve benzer derneklerden ödül kabul etmelerinin doğru olacağını belirtti.

YILIN ATATÜRKÇÜSÜ ÖDÜLLERİ

Diğer yandan ADD, 2021 Yılı Yılın Atatürkçüsü Ödül Töreni'ni 1 Şubat'ta düzenlemişti.

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker ve çok sayıda davetlinin katıldığı tören, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleştirilmişti.

Törende basın alanında Uğur Dündar, Edebiyat alanında Prof. Dr. Ataol Behramoğlu, Sağlık Alanında Prof. Dr. Ahmet Saltık ve Sanat alanında Müjdat Gezen “Yılın Atatürkçüsü” ödüllerinin sahipleri olmuştu.