Uğur Şahin ve Özlem Türeci, BM'deki Koronavirüs Zirvesi'ne davet edildi

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci koronavirüse karşı başarılı bir aşı geliştirdiklerini açıklayarak bütün dünyanın gündemine oturmuşlardı.

İnsanlığa unut tazeleten iki Türk bilim insanı, 3-4 Aralık'ta Birleşmiş Milletler'de (BM) yapılacak Koronavirüs Zirvesi'ne davet edildi.

Daveti, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır yaptı.

TEBRİK EDİP DAVETİNİ İLETTİ

Bozkır, Twitter hesabından, Türk bilim insanları Şahin ve Türeci ile video konferans yoluyla görüştüğü ve tüm dünyaya umut veren başarıları için kendilerini "içten tebrik ettiği" açıklamasında bulundu.

Volkan Bozkır, "3-4 Aralık’ta başkanlık edeceğim BM Genel Kurulu Kovid Özel Oturumuna konuşmacı olarak davetimi kabul ettiler." ifadesini kullandı.