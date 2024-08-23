Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den çığır açan aşı: BioNTech denemelere başladı Her yıl 1,8 milyon kişinin ölümüne sebep olan akciğer kanserine karşı BioNTech tarafından geliştirilen ilk mRNA aşısının klinik denemeleri yedi ülkede başlatıldı. Aşı, Türkiye'de de denenecek.

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Haber Merkezi

Koronavirüs pandemisinde buldukları aşıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortakları olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, şimdi de yeni bir aşı sürecinde.

Binlerce hayatı kurtarma potansiyeli nedeniyle "çığır açıcı" olarak nitelenen mRNA temelli akciğer kanseri aşısıyla ilgili bir süredir çalışmalar devam ediyordu.

İLK DENEMELERE GEÇİLDİ

Şahin ve Türeci çiftinin kurucu ortakları olduğu BioNTech şimdi de ilk akciğer kanseri aşısının insanlar üzerindeki ilk denemelerine başladı.

Faz 1 klinik deneme, BNT116'nın insanlardaki ilk çalışması olup, İngiltere, ABD, Almanya, Macaristan, Polonya, İspanya ve Türkiye dahil olmak üzere yedi ülkede 34 araştırma merkezinde başlatıldı.

TÜRKİYE DE DAHİL OLMAK ÜZERE 34 ÜLKEDE BAŞLADI

Genel olarak, cerrahi veya radyoterapi öncesi erken evreden ileri evre hastalık veya nükseden kanser vakalarına kadar, yaklaşık 130 hasta bu denemeye dahil edilecek.

Aşı, Covid-19 aşılarına benzer şekilde mRNA (mesajcı RNA) kullanıyor ve bağışıklık sistemine KHDAK’ten alınan tümör belirteçlerini sunarak, bu belirteçleri ifade eden kanser hücreleriyle savaşması için vücudu hazırlıyor.

KEMOTERAPİNİN AKSİNE GÜVENLİ TEDAVİ SÜRECİ

Bu yöntemle, sağlıklı hücrelere zarar vermeden, kişinin bağışıklık tepkisini güçlendirmek hedefleniyor, bu da kemoterapinin aksine daha güvenli bir tedavi süreci sunuyor.

Son olarak İngiltere'deki aşı denemelerini yöneten Prof. Siow Ming Lee, akciğer kanserinin tedavisi açısından "çok heyecan verici bir dönem başladığını" belirterek "Bu teknoloji, kanser tedavisinde bir sonraki büyük dönem." dedi.