Uğur Şahin: Yeni bir koronavirüs dalgası yolda

Vehbi Koç Vakfı tarafından kendilerine verilen ödül için İstanbul'daki törene katılan Uğur Şahin ve Özlem Türeci, yeni bir korona salgını beklendiğini belirterek uyarılarda bulundular.

Koronavirüs salgınına karşı insanlığın savaşında ilk aşıyı bulan Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin Türkiye'nin gururu oldular.

Birçok vakıf ve kuruluştan ödül alan çift Vehbi Koç Vakfı tarafından da İnsanlığa Üstün Hizmet ödülüne layık görüldü.

Tören dolayısıyla İstanbul'a gelen Türeci ve Şahin, koronavirüs salgını ve başta kanser olmak üzere üzerinde çalıştıkları aşılar hakkında açıklamalarda bulundu.

"Yeni bir dalga kapıda, maske geri dönebilir"

NTV'den Melike Şahin'in haberine göre yeni bir koroan dalgası için uyarı yapan Uğur Şahin "Çok olaylı geçmeyecek bir sonbahar ve kışın bizi beklediğini söyleyebilirim. Ama şunu da belirtmek lazım ki yeni bir dalga da kapıda ve bu dalganın zararsız olacağına dair elimizde bir garanti yok o yüzden hazırlıklı olmakta yarar var. Sonbaharda yeniden maske takmaya başlayabiliriz." dedi.

Kanser aşısı çalışmaları

Prof. Dr. Özlem Türeci ise kanser aşısı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türeci "Gelecekte bizim çalışmalarımız daha çok kanser, immünoterapi üzerine devam edecek. Şu anda mesela Faz-2 çalışmalarına devam ettiğimiz kişiselleştirilmiş kanser aşılarıyla ilgili bir çalışmamız var. 5 yıl içinde bu aşının kanser hastalarına uygulanabileceğini umuyoruz" dedi.

Tüberküloz, verem, sıtma ve HİV aşıları üzerinde çalıştıklarını, verem ve sıtma aşılarıyla ilgili klinik çalışmaların da yıl sonunda başlayacağını duyuran Türeci, "İnsanın kendi bağışıklık hücrelerini taklit edebilmesini, vücudun kendi kendine savunma mekanizması geliştirmesini sağlıyoruz. Kişiselleştirilmiş aşılardan bahsettiğimizde kulağa biraz bilim kurgu gibi gelebiliyor ama bizim teknolojimiz bunu yapabilecek güçte Özellikle pankreas kanserindeki çalışmalarımız bize tümörlerin giderilmesi konusunda çok başarılı olduğunu gösterdi" diye konuştu.