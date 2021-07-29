UKOME toplantısında bin yeni taksi teklifi reddedildi

İstanbul'da gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, bin adet yeni ticari taksinin hizmete alınması teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

Temmuz ayı İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Başkanlığı'nda yapıldı.

İstanbul trafiğini ilgilendiren kararların görüşüldüğü toplantıda, İstanbul genelinde ilk etapta bin adet yeni taksinin hizmete alınmasını kapsayan taksi taşımacılığını düzenleme teklifi görüşüldü.

BİN ADET TİCARİ TAKSİ TEKLİFİNE RED

Bin adet yeni ticari taksinin hizmete alınması teklifi, oy çokluğu ile reddedildi.

İBB'nin 750 minibüs ile 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi ise kabul edildi.

İBB'nin teklifi, uzun tartışmalar sonucunda oy çokluğuyla reddedildi. İmamoğlu taksi talebiyle ilgili, "Israrla ve inatla tekrar etmeye devam edeceğim ki, düzenlediğimiz, ölçtüğümüz, biçtiğimiz, tasarladığımız ve 5 bin taksi ihtiyacı olduğunu bildiğimiz bu şehirde, bunu İBB layıkıyla da işletebilir. Bu bir regülasyon görevi oluşturur. Bu sistem diğer taksileri de bu sisteme çeker ve onları da sisteme katar. Hiçbir zaman esnaf da şoför de taksi plaka sahibi de mağdur olmaz. Bu sayede herkes kazanır." dedi.

"ÇALIŞANLARIN ÖZLÜK HAKLARI KORUNMUŞ OLACAK"

İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, "Bin taksiye evet dersek, bunun bir ihale süreci olacak. Şeffaf olarak yapılacak. Herkesin gözü önünde canlı yayınla yapılacak. Belediyenin mülkiyetinde işletilecek taksiler. Bu ne sağlayacak. Çalışan esnafımızın özlük hakları korunmuş olacak. Daha teknolojiye uygun iletişim teknolojilerle taksi çağrılabilecek ve yeni bir taksi modelinin nasıl olması gerektiğini göstermiş olacağız." şeklinde konuştu.

"O SAATLERDE HALKIN İHTİYACINA CEVAP VEREMEZSİNİZ"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası(İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin raporuna göre İstanbul'da taksi sayısının yeterli olduğunu belirterek, "İstanbul'da bazı saatlerde özellikle sabah ve akşam saatlerinde olmak üzere, metro, metrobüs, raylı sistemler, minibüsler ve halk otobüslerinde yolcu yığılmaları başladığı zaman paralel olarak taksi taşımacılığı talep edenlerde de yığılma oluyor. Sabah saatlerinde nasıl metroya metrobüse, tramvaya İstanbul halkı binmekte zorlanıyorsa aynı oranda da taksiye bir yoğunluk oluyor. Bırakın bin taksiyi 40 bin taksiyi hizmete alsanız o saatlerde halkın o ihtiyacına cevap veremezsiniz." sözleriyle yeni taksi alımına gerek olmadığını ifade etti.