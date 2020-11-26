UKOME toplantısında Ekrem İmamoğlu'nun gergin anları

UKOME toplantısı öncesinde taksiciler tarafından yuhalanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantı boyunca gergin tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında yapılan UKOME toplantısında gergin anlar yaşandı.

İmamoğlu, 250 dolmuşçu ve 750 minibüsçü için ayırdıkları bin yeni plakayı ayrı oylatacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Temsilcisi Ömür Yılmaz ise konunun daha önce bu şekliyle gündeme gelmediğini belirterek, hukuki durumun tespiti için alt komisyona havale edilmesini istedi.

"SESİNİ YÜKSELTME DEVAM ET"

Bunun üzerine sinirlenen Ekrem İmamoğlu, "Sesini yükseltme. Ben oylatıyorum. Hızlı tamamlayın, sesini yükseltmeyin. Devam et, devam et" diye çıkıştı.

Oylamadan üçüncü kez ret kararı çıkmasının ardından iyice sinirlenen İBB Başkanı İmamoğlu, "Ben bu talimat sürecini halkın vicdanına havale ediyorum. Herkesi her kurumu bu konuda düşünmeye sevk ediyorum." dedi

İmamoğlu salondan çıkarken "Samimiyeti görün" diye bağırdı.

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