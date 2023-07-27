UKOME toplantısında zam kararı çıkmadı: Ağustos'a ertelendi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu taşıma zam teklifi, sonraki toplantıya ertelendi.

ensonhaber.com

UKOME bugün toplu ulaşıma zam gündemiyle toplandı.

İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisi olmak üzere toplu ulaşıma zam görüşmeleri başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) temmuz ayı olağan toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Teklif görüşüldü

UKOME Toplantısında, Toplu Ulaşım Ücret Tarifelerinin Düzenlenmesi teklifi görüşüldü.

İBB yüzde 57, taksiciler yüzde 100 zam istedi

Toplantıda İBB yönetimi toplu taşıma ücretlerine yüzde 57,75 zam istedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri yüzde 40, İstanbul Taksi Esnaf Odası yüzde 100 talep etti.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası personel servisleri için yüzde 200, okul servisleri için ise yüzde 82, Dentur Avrasya yüzde 101, Turyol yüzde 65 oranından zam yapılmasını teklif etti.

Anlaşma sağlanamadı

UKOME toplantısında zam oranları üzerinde anlaşma sağlanamadığı için toplu taşıma ücretlerine zam yapılamadı.

Oranlar revize edilecek

Oranlar alt komisyonda tekrar konuşulacak, rakamlar revize edilecek daha sonra tekrar UKOME'ye gelecek.

Teklif oy birliği ile kabul edildi.

"Hakkımız olanı verin, bakın hiç şikayet geliyor mu?"

Toplu ulaşım zam teklifinin görüşüldüğü sırada tartışma yaşandı.

Zam oranlarıyla ilgili söz alan İstanbul Taksi Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, şunları söyledi:

Anlatılan veriler gerçekçi değil. İstanbul halkı ile bizi karşı karşıya getiren bu masa. Gitmiyorlar, almıyorlar. Siz bize hakkımız olanı verin bakın hiç şikâyet geliyor mu. Siz indi bindi için 70 TL teklif ettiniz. Geçen hafta alt komisyon yaptınız ve bizim taksiciler indi bindiyi 75 TL yaptı. İBB’nin yüzde 57’lik teklifi de bakanlığın yüzde 40 teklifini de kabul etmiyoruz. Bizim giderlerimize göre yüzde 170 zam yapılmalı ama vatandaşı düşünerek yüzde 100’lük düzenleme istiyoruz.

"En büyük mağdur İBB"

Bu durumda en büyük mağdur İBB diyen Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce ise şunları kaydetti:

Ayda 1.2 milyar toplu taşımayı sübvanse ediyoruz. Hiçbir yönetim zam yapmak istemez. Biletleri karşılama oranı yüzde 50’nin altına düşmüş durumda. Öğrenci bileti çok fazla suistimal edilmeye başkandı.

"18 milyon İstanbulluyu da düşünmeliyiz"

Gökce’nin ardından söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yüce konuşmasında şunları söyledi: