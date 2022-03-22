UKOME yarın ulaşıma ek zam gündemiyle toplanacak

UKOME, artan akaryakıt fiyatları nedeniyle toplu taşıma ücretlerine ek zammı gündemine aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, yarın Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılacak.

ARA ZAM TEKLİFİ OYLANACAK

Toplantıda, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle indirimli İstanbulkart ve toplu ulaşım ücretlerine ara zam teklifi oya sunulacak.

UKOME'nin 2021 Aralık ayı toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine de yüzde 27 oranında zam yapılmış, yeni ücretler 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti.

AKARYAKITA GELEN ZAMLAR

Ancak aradan geçen 3 ayda, akaryakıt fiyatlarında rekor artış yaşandı.

Motorinin litresi 21 lirayı geçti. Son 3 ayda benzine yüzde 102, motorine yüzde 113, LPG’ye yüzde 29 zam geldi.

İBB'nin ulaşımdan sorumlu bürokratlar ve İstanbul’daki toplu ulaşım esnafı, önceki hafta bir araya gelerek taşıma ücretlerine zam taleplerini değerlendirdi.

Bu toplantıda esnaf, hükümetten acilen motorinde ÖTV ve KDV muafiyeti istemiş, UKOME'ye de yolcu ücretlerine yüzde 50-65 arasında ek artış yapılması talebiyle gitme kararı almıştı.

KDV VE ÖTV MUAFİYETİ

Bir basın açıklaması yapan İETT Genel Müdürü Alper Bilgili de “Toplu ulaşımda kullanılan akaryakıtın KDV’den ve ÖTV’den muaf tutulması yönünde devletimizden talebimiz var. Meslek örgütleriyle yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talep etti. Belediye de bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum.

"10 MİLYARLIK EK YÜK BİNDİ"

Akaryakıt fiyatları yüzde 150 zamlandı, gelirimiz yakıt giderini dahi karşılamıyor. Bu nedenle İBB bütçesine 10 milyarlık ek yük bindi. Belediyelerin desteğiyle artık toplu ulaşım hizmeti vermek mümkün görünmüyor" açıklamasını yapmıştı.

İSTANBUL TOPLU ULAŞIM TARİFESİ

1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren zamlı tarifeye göre, halen tam bilet 5,48, öğrenci bileti 2,66, öğretmen ve 60 yaş ücreti 3,91 lira.

Tam aylık kart 430, alık öğrenci kartı 78, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira olarak uygulanıyor.

Metrobüste (tam uzun mesafe) 8,13 lira, öğrenci 2,66, öğretmen ve 60 yaş 4,46 lira.