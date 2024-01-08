UKOME'den zam kararı! Taksi'de indi bindi 90 TL oldu... UKOME ocak ayı olağan toplantısından zam kararı çıktı. Taksi ücretlerine gelen yüzde 28 zamla birlikte, İstanbul'da indi-bindi fiyatı 20 TL daha arttı.

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ensonhaber.com

İstanbul gündemini sık sık kurcalayan bir konu da taksiler.

Yeni yılın ilk haftasında takside zam konusu yeniden masada.

Taksi, megakentte bir çile haline gelirken "zam" konusunda yeni bir gelişme daha yaşandı.

Taksiciler gözünü kucağını 8 Ocak 2024 günü (bugün) düzenlenen toplantıya dikti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı olağan toplantısı yapıldı.

Yüzde 28 zam

Yapılan görüşme sonrasında taksi, servis ve deniz ulaşımına yüzde 28 zam kararı çıktı

Taksilerin açılış ücreti yüzde 28.08 artışla 19.17 TL’den 24.55 TL’ye, kilometre başına ücret ise 12.89 TL’den 17.61 TL’ye yükseldi.

İndi bindi 90 TL

Bu kapsamda kısa mesafe indi-bindi ücreti de 70 TL’den 90 TL’ye çıkarıldı.

2023'te 2 kez zam

Bir diğer yandan 2023 yılında taksi ücretleri 2 kez zamlandı.

Ocak 2023’te yapılan zamla İstanbul’da taksilerin en kısa mesafe ücreti 28 TL’den 40 TL’ye çıkarıldı.

Bir süre sonra yaz aylarında konu tekrar gündeme geldi.

UKOME bu kez toplu ulaşımda zam oranını 51,52 olarak belirledi.

Buna göre İstanbul’da taksi indi-bindi ücreti 70 TL’ye çıktı.