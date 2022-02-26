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    Ukrayna: 3'ü çocuk 198 kişi hayatını kaybetti

    Ukrayna: 3'ü çocuk 198 kişi hayatını kaybetti

    Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus saldırılarında 198 kişinin öldürüldüğü belirtildi. Öldürülenlerin içinde 3 de çocuk olduğu belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 26.02.2022 - 12:05
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    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonlar 3'üncü gününde de devam ediyor...

    Başkent Kiev başta olmak üzere, birçok bölgede patlamalar yaşandı.

    Ukraynalılar, kendilerini güvene alabilmek için sığınaklara ve güvenli bölgelere yerleşti.

    Rus makamları her ne kadar sivilleri vurmadıkları yönünde açıklamalar yapsa da birçok sivil yapıya zarar verildiği görüldü. Başkent Kiev'de Zhuliany bölgesinde vurulan apartmanlar, objektiflere yansıdı.

    ÖLDÜRÜLENLERİN 3'Ü ÇOCUK

    Öte yandan, Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan gelen son açıklamaya göre Rus saldırılarında toplam 198 kişi yaşamını yitirdi.

    Öldürülenlerin üçünün ise çocuk olduğu ifade edildi.

    Ukrayna: 3 ü çocuk 198 kişi hayatını kaybetti #1

    "RUSYA’NIN YILDIRIM SAVAŞI GİRİŞİMİ SUYA DÜŞTÜ"

    Ukrayna Büyükeklçisi Vasyl Bodnar da ülkesindeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda şu sözleri kullandı.

    "Bugün Ukrayna’daki tüm büyük şehirlerde gece boyunca savunma devam ediyordu. Düşman büyük şehirleri ele geçirme girişimlerinde bulundu. Bu saldırılara dayandık silahlı kuvvetlerimiz şuan savunmaya devam ediyor. Gece boyunca Ukrayna’daki bazı havaalanlarına paraşütçüler inmek istedi. Düşman 2 savaş kargo uçağı düşürüldü. Can kaybı yaklaşık 300 oldu.

    Aynı zamanda denizden saldırmaya çalışan bot imha edildi. Rusya’nın yıldırım savaşı girişimi suya düştü. Görünen o ki kendi aralarında yeterince Rus asker bulunmamakta. Ukrayna Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere başbakanımız, bakanlarımız şu an yerlerindeler çalışıyorlar. Ülkemizi yönetmeye devam ediyor. Rus propagandasına inanmayın. Ukrayna’ya güvenin. Galibiyet bizden yana olacak. Biz kazanacağız."

    Ukrayna: 3 ü çocuk 198 kişi hayatını kaybetti #2

    Ukrayna: 3 ü çocuk 198 kişi hayatını kaybetti #3

    Ukrayna: 3 ü çocuk 198 kişi hayatını kaybetti #4


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