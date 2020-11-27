Ukrayna 5 adet Bayraktar İHA alacak

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 2021 yılında Türkiye’den 5 adet İHA daha satın alacaklarını duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak askeri tatbikattan sonra açıklamalarda bulundu.

Homçak, 2021 yılında 5 adet daha Bayraktar insansız hava aracı (İHA) alacaklarını bildirdi.

Ukrayna ve Türkiye arasında 2019 yılında yapılan 69 milyon dolarlık anlaşma kapsamında Ukrayna ordusu, 6 Bayraktar TB2 ve Roketsan üretimi 200 MAM-L tipi roket almıştı. Bunların yanı sıra 2 de İHA kontrol merkezi Ukrayna ordusunun bünyesine dahil edilmişti.





UKRAYNA İLE BİRÇOK ASKERİ SANAYİ ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

Yaz aylarında Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere yaptığı açıklamada, iki ülkenin ortak bir şekilde Ukrayna’da İHA üretimini düşündüklerini belirtmişti. Ekim ayında ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye ile birçok askeri ve ağır sanayi alanlarında anlaşmalar imzalamıştı.



Libya, Suriye ve Karabağ’da Bayraktar İHA'ların büyük başarısı

Ukrayna basınında çıkan haberlerde, Türkiye yapımı İHA’ların Libya’da, Suriye’de ve Karabağ’da ciddi şekilde olayların seyrini değiştirdiği ve Rusya’ya ait Pantsir-S1 tipi hava savunma sistemlerini de imha ettiği altı çizilen detaylar arasında yer aldı.



