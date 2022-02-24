Rusya'ya karşı Türkiye'nin desteğini isteyen Ukrayna Ankara Büyükelçisi, hava sahasının ve Rus gemileri için Çanakkale Boğazı'nın kapatılmasını talep ettiklerini açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan kriz, savaşa dönüştü.

Ukrayna'ya Rusya'dan yapılan askeri müdahalelerin beraberinde çeşitli devletlerden Ukrayna'ya destek açıklamaları geldi.

Türkiye'nin de desteğini bekleyen Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye'den beklentilerini ilgili makamlara ilettiklerini açıkladı.

BOĞAZLARIN KAPATILMASINI TALEP ETTİLER

Çanakkale Boğazı'ndan Rus gemilerinin geçişinin Türkiye tarafından engellemesini istediklerini aktaran Bodnar, destek beklediklerini açıkladı.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi, Türkiye'nin desteğini istedi VİDEO



"RUS İŞ ADAMLARININ HİSSELERİNE EL KONULSUN"

Boğazların Rus gemilerin geçişine kapatılmasının beraberinde hava sahasında da koruma isteyen Ukrayna, ülkedeki Rus iş adamlarının hisselerine el konulması için çağrı yaptı.

"SAVUNMA DESTEĞİ DE ÖNEMLİ"

Mali ve insani desteğin önemine değinen Bodnar, "Hava sahasının ve Rus gemileri için Çanakkale Boğazı'nın kapatılmasını talep ettik. Talebimizi Türk tarafına ilettik. Rus tarafına bir yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Özellikle buradaki iş adamlarının hisselerine el konulmasını istiyoruz. Savunma silahlarının temin edilerek bizim savunmamıza yönelik destek de bizim için önemli. Mali ve insani destek de o kadar önemlidir." dedi.

"BÖLGEMİZİN TARİHİNDE BİR İLK"

Bu saldırının dünya savaş tarihinde bir ilk olduğunu dile getiren Bodnar, "Aynı zamanda şu an Türkiye'de bulunan Ukrayna vatandaşlarına da desteğin gösterilmesini istiyoruz. Özellikle korunmaya ihtiyacı olanlara. Bölgemizin tarihindeki gördüğünüz bu olay ilk defa nükleer silaha sahip bir devlet, başka egemen bir devlete açık bir saldırı başlatıyor.





"TÜM DÜNYAYI KOALİSYON KURMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Bunun zararını barışçıl halk, kadınlar ve çocuklar görüyor. Tüm dünyayı, koalisyon kurmaya ve özellikle bölgede savaşın genişletilmesini önlemeye çağırıyoruz. Tüm maskeler indirildi ve biz savaş halindeyiz.

Savaş kurallarına uygun bir şekilde tüm dünyayı uyanmaya çağırıyoruz. Bugün Ukrayna hem sizin güvenliğinizi koruyor ve umuyoruz ki tüm Türk halkı, Ukrayna'nın bu haklı davasında Ukrayna'yı destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Bodnar, öğleden sonra tekrar kameraların karşısına geçerek son gelişmeler hakkında bilgi vereceğini söyledi.