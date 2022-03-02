Rusya'ya karşı direnişini sürdüren Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girip girmediği merak ediliyor. Peki Ukrayna AB üyesi mi? Ukrayna Avrupa Birliğine girdi mi? İşte son gelişmeler...

Rusya Ukrayna savaşı 6. gününde...

Rus ordusu askeri operasyonlarına ara vermeden devam ederken, taraftarın müzakere görüşmelerinden ateşkeş haberi gelmesi dört gözle bekleniyor.

Donbas bölgesindeki ayrılıkçılar ile zaten bir anlaşmazlık içinde olan Ukrayna Devleti, Rusya'nın müdahalesi ile sıcak çatışmalar yaşıyor.

Direnişini sürdüren Ukrayna'nın batı politikaları Putin tarafından tehdit olarak algılanırken, Rusya'yı kızdıracak bir hamle daha geldi.

Zelensky, AB'den hızlı aksiyon talebinde bulunmuştu.

Avrupa parlementosu Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne başvurusu hakkında özel bir prosedür uygulayacağını açıkladı.

Akabinde ise Ukrayna'nın AB üyesi olup olmadığı merak konusu oldu. Peki Ukrayna Avrupa Birliği'ne girdi mi, girecek mi? İşte gelişmeler...

UKRAYNA AVRUPA BİRLİĞİNE GİRDİ Mİ?

Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına ilişkin Brüksel'de olağanüstü toplandı.

Görüşmeye Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına kınayarak başlayan parlamento başkanı Roberta Metsola, "Ateş ile itfaiye arasında tarafsız kalamazsınız. Avrupa Parlamentosu'nun mesajı net, devam eden savaş suçları soruşturmaları var, onlardan hesap soracağız. Bu Avrupa için varoluşsal bir tehdit. İnsanlar Putin'in savaş makinesine karşı, değerlerimiz için savaşırken sessiz kalmayacağız" dedi.

Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyesi olma hususunda açıklamalarda bulunan Metsola, "Avrupa daha ileri gitmeye hazır. Ukrayna'nın Avrupa perspektifini tanıyoruz. Ukrayna'nın aday statüsü başvurusunu memnuniyetle karşılıyoruz ve bunun için çalışacağız" dedi.

637 OYLA KABUL EDİLDİ

Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya- Ukrayna savaşı konusunda düzenlenen olağanüstü oturumda Ukrayna'nın AB üyeliğine destek veren karar tasarısını kabul etti.

Bağlayıcılığı bulunmayan tasarı, oylamaya katılan 676 milletvekilinden 637'sinin oyuyla geçti. 13 milletvekili aleyhte oy kullandı, 26 milletvekili çekimser kaldı.

AB ÜYE ÜLKELERİ

Avrupa Birliği'ne üye olan devletler Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan dır.