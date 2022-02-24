Ukrayna Başkanı Zelenski'nin asıl mesleği şaşırttı! 'Rolü gerçeğe dönüştü..'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gündeminde merak edilen isimleri arasında. Zelenski'nin asıl mesleğinin ise siyaset dünyasından çok farklı olduğunu öğrenenler, şaşırıp kalıyor.

Ukrayna Rusya arasındaki askeri çatışmalar, dünyanın gündemine oturmuş durumda.

Ülkelerin yakından takip ettiği sıcak çatışma hattında ipler gerilmeye devam ediyor.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski hakkındaki aramalar da hız kazandı.

2019 yılından beri ülke yönetiminin başında olan Zelenski, siyaseye atılmadan önceki mesleği ile şaşırttı. Zelenski'nin eski işini duyanlar "rolü gerçeğe dönüştü" yorumunda bulundu.

KOMEDYENLİKTEN SİYASETE...

Aslında hukuk fakültesi mezunu olan Zelenski, gerçek mesleğini hiçbir zaman yapmadı.

Komedyen olarak adını duyuran Zelenski,Ukrayna'nın en popüler komedi programı olan 'Veçernıy Kvartal'da siyasi ve sosyal konulardaki hiciv ağırlıklı şovlarıyla öne çıktı

Ardından 2015'te Halkın Hizmetkârı adlı televizyon dizisinde Ukrayna cumhurbaşkanını canlandırdı.

DİZİDE DE BAŞKAN OLDU

Dizide canlandırdığı karakter, bir viral videoda yolsuzluk karşıtı açıklamalar yaptıktan sonra cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan otuzlu yaşlarında bir lise tarih öğretmeniydi.

Oynadığı dizideki devlet başkanı rolü gerçeğe dönüştü, 41 yaşında liderlik koltuğuna oturdu.