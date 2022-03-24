Ukrayna ordusu Berdyansk'ta Rus çıkarma gemisini imha ettiği görüntüleri paylaştı.

Rusya-Ukrayna savaşında şiddet tırmanmaya devam ediyor.

Çatışmaların başlamasının üzerinden neredeyse 1 ay geçerken iki tarafın da kayıpları artıyor.

Çatışma bölgelerinden ise sık sık kan donduran görüntüler sosyal medyaya yansıyor.

RUS KONTROLÜNDEKİ LİMAN VURULDU

Son görüntü, Rus kontrolünde olan Azak Denizi kıyısındaki Berdyansk Limanı'ndan...

Ukrayna ordusunun, işgal altındaki Berdyansk limanında Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurduğu bildirilmişti.

Ukrayna Berdyansk'ta Rus çıkarma gemisini vurdu ViDEO

ÇIKARMA GEMİSİ İMHA EDİLDİ

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Berdyansk limanında işgalcilerin Karadeniz filosuna bağlı büyük çıkarma gemisi 'Orsk' imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin Facebook hesabından, Berdyansk limanında bir geminin yanması ve patlamalara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.