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- Ukrayna Berdyansk'ta Rus çıkarma gemisini vurdu
Ukrayna Berdyansk'ta Rus çıkarma gemisini vurdu
- 24.03.2022 - 10:27
- Güncelleme : 24.03.2022 - 11:29
Rusya-Ukrayna savaşında şiddet tırmanmaya devam ediyor.
Çatışmaların başlamasının üzerinden neredeyse 1 ay geçerken iki tarafın da kayıpları artıyor.
Çatışma bölgelerinden ise sık sık kan donduran görüntüler sosyal medyaya yansıyor.
RUS KONTROLÜNDEKİ LİMAN VURULDU
Son görüntü, Rus kontrolünde olan Azak Denizi kıyısındaki Berdyansk Limanı'ndan...
Ukrayna ordusunun, işgal altındaki Berdyansk limanında Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurduğu bildirilmişti.
Ukrayna Berdyansk'ta Rus çıkarma gemisini vurdu ViDEO
ÇIKARMA GEMİSİ İMHA EDİLDİ
Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Berdyansk limanında işgalcilerin Karadeniz filosuna bağlı büyük çıkarma gemisi 'Orsk' imha edildi." ifadesi kullanıldı.
Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin Facebook hesabından, Berdyansk limanında bir geminin yanması ve patlamalara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.