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    Ukrayna bir Rus savaş uçağı daha düşürdü

    Ukrayna’nın Harkiv Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı, Rus Su-25 savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlandı.
    • AA
    • 06.03.2022 - 21:50
    • Güncelleme : 06.03.2022 - 21:58
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    Ukrayna bir Rus savaş uçağı daha düşürdü

    Rusya-Ukrayna savaşı 11. gününde devam ediyor.

    Harkov Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı Oleg Sinegubov, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

    SU-25 UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK

    Sinegubov, Harkiv’de Ukrayna güçleri tarafından Rusya'ya ait Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

    Sinegubov, "Düşman uçağının pilotu kendisini fırlatamadı ve olay yerinde öldü. Uçak, Kulinichi bölgesinde düştü. Harkiv hava savunma kuvvetleri bugün verimli bir gün geçirdi." ifadesini kullandı.

    Sosyal paylaşım ağlarında, Rus savaş uçağının düşme anının videosu yayımlandı.

    Ukrayna bir Rus savaş uçağı daha düşürdü VİDEO

    Ukrayna bir Rus savaş uçağı daha düşürdü #1


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