Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar'dan Fenerbahçe'ye teşekkür

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Rus propagandasının istifade etmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında oynanan rövanş maçında tribünlerde yapılan Vladimir Putin tezahüratları gündem olmuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuyla ilgili açıklamalar yapmıştı.

Ali Koç özür dilemeyeceğiz dedi

Başkan Ali Koç, konuyla ilgili karşı tarafın kışkırtıcı hareketlerde bulunduğunu belirterek özür dilemeyeceklerini ve büyükelçilikten özür beklediklerini ifade etmişti.

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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar konuyla ilgili Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'ye teşekkür etti

Ali Koç'un açıklamalarının ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar yeni bir açıklama yaparak Sarı-lacivertli kulübe teşekkür etti.

Bodnar'ın açıklaması şu şekilde:

"Hatırlatıyorum:

1. Ukrayna’da dehşet verici bir savaş var. Rusya düşman, Putin katildir;

2. Türkiye dost, futbol tutku, Fenerbahçe güçlü takımdır;

3. Yanlış anlaşılmaları diyalog yolu ile düzeltiyoruz. Mektup ve açıklaması için Fenerbahçe'ye teşekkür ediyorum;

4. Burada noktalıyoruz ve Rus propagandasının istifade etmesine müsaade etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Büyükelçisi ne demişti?

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Futbol adil bir oyun. Dün Dinamo Kyiv daha güçlüydü. Fenerbahçe taraftarlarından, ülkemizi bombalayan Rus katil ve saldırgan lehine destek sözlerini duymak çok üzücüdür." demişti.

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