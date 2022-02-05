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    Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

    Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Volodimir Zelenski de sosyal medya hesabından acil şifa dileklerini iletti.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 05.02.2022 - 18:03
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmalarının ardınan siyasiler geçmiş olsun mesajlarını iletiyor.

    Türk  siyasetçilerden acil şifa dileklerinin ardından, yurt dışından ilk mesaj Ukrayna'dan geldi.

    Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski sosyal medya hesabından konuyla ilgili mesaj yayınladı.

    "ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

    Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığına üzüldüğünü belirten Volodimir Zelenski, yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sn. Emine Erdoğan’ın Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasını eşim Olena ile üzüntüyle öğrendik. Arkadaşlarımız Tayyip bey ve Emine Hanıma geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

    UKRAYNA HALKINA SELAMLAR

    Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı şekilde  Zelenski'ye teşekkür ederek "Kıymetli dostum, bu güzel mesajınız için şahsım ve eşim adına en kalbî teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere, ailenize ve Ukrayna halkına selamlarımı iletiyorum." cevap verdi.

    ERDOĞAN'IN UKRAYNA ZİYARETİ

    Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ukrayna-Rusya arasında artan gerginlik üzerine Ukrayna'ya ziyarette bulunmuş, iki ülke arasında krizi çözmek için arabuluk görevini üstlenmişti.

    Ukrayna Cumhurbaşkanı ndan Erdoğan a geçmiş olsun mesajı #1

    Ukrayna Cumhurbaşkanı ndan Erdoğan a geçmiş olsun mesajı #2

    Ukrayna Cumhurbaşkanı ndan Erdoğan a geçmiş olsun mesajı #3


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