Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Haber Merkezi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Gece saatlerinde başkente iniş yapan Zelensky, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

ESİR TAKASI VE GIDA GÜVENLİĞİ MASADA OLACAK

Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel gelişmelerin yer alması bekleniyor.

Liderler, iki ülke arasındaki iş birliği konularını da ele alacak.

X hesabında yaptığı bir paylaşımda "Vatandaşlarımızı eve döndürmek için tüm çabalarımız devam edecek" ifadelerini kullanan Zelensky, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile esir takası ve gıda güvenliğini görüşeceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacaktır" ifadelerini kullandı.