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Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Türkiye'den ayrıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Türkiye'den ayrıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'yı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Türkiye'den ayrıldı.