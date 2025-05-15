Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Türkiye'den ayrıldı

AA & Ensonhaber
Ukraynalı diplomatik kaynakların aktardığına göre, Türkiye ziyaretini tamamlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, yarın Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu’nun Altıncı Zirvesi’ne katılmak üzere yola çıkacak.
CUMHURBAİKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ
Zelensky, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiş, ardından Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen basın toplantısında İstanbul'da yeniden gündeme gelen barış müzakereleriyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.
PUTİN GELMEYİNCE TÜRKİYE'DEN AYRILDI
Zelensky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes görüşmelerine gelmemesi nedeniyle Türkiye'den ayrılma kararı aldı.
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