Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Türkiye'den ayrıldı
AA & Ensonhaber

Ukraynalı diplomatik kaynakların aktardığına göre, Türkiye ziyaretini tamamlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, yarın Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu’nun Altıncı Zirvesi’ne katılmak üzere yola çıkacak.

CUMHURBAİKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Zelensky, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiş, ardından Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen basın toplantısında İstanbul'da yeniden gündeme gelen barış müzakereleriyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

PUTİN GELMEYİNCE TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Zelensky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes görüşmelerine gelmemesi nedeniyle Türkiye'den ayrılma kararı aldı.

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Yavuz Yıldırım
Haber Müdürü