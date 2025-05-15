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Haber Merkezi

İstanbul'da kritik zirve...

Rusya-Ukrayna heyetleri, bugün öğleden sonra İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirecek.

Barış masasının İstanbul’da kurulmasının arından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, çözüm arayışları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’ya geldi.

Zelensky'i taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

İSTANBUL'A GİDECEK Mİ

Havalimanında törenle karşılanan Zelensky, Türkiye saatiyle 12.15 sıralarında burada basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu.

Zelensky, buradaki konuşmasında Ukrayna'nın Rusya ile görüşmeler konusunda ABD heyetleri ile temas halinde olduklarını söyledi.

Zelensky, Rusya'nın müzakerelerden ne istediğini belli olmadığını sözlerine ekledi.

Zelensky de yaptığı açıklamada, "Atacağımız adımlara Erdoğan ile görüştükten sonra karar vereceğiz" dedi.

RUSYA'YA GÖNDERME

Zelensky, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya'dan görüşmelere kimin katılacağı konusunda resmi bir bilgilendirme yapılmadı ama göstermelik gibi duruyor."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Geçtiğimiz saat diliminde Ankara'ya inen Zelensky, şu sıralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor.

UKRAYNA'YI TEMSİL EDECEK İSİMLER BELLİ OLDU

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek müzakerelerde Ukrayna'yı temsil edecek isimler belli oldu.

Heyette; Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Ihor Jovkva ve çok sayıda yetkili yer alacak.

RUS HEYETTE KİMLER YER ALACAK?

Kremlin ise Putin'in görüşmelere doğrudan katılmayacağını bildirdi. Putin'in üst düzey diplomat ve savuna yetkililerden oluşan bir heyeti İstanbul'daki barış müzakereleri için görevlendirdiğini açıkladı. Putin’in danışmanı Medinskiy'nin Rus heyetine başkanlık edeceği ifade edildi.

Heyette; Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.

Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.