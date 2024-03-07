Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geliyor Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

ensonhaber.com

Ukrayna ile Rusya arasında 2 yıldan fazladır devam eden savaşta barış için diplomatik çabalar devam ediyor.

Özellikle Türkiye, iki ülke ile yakın ilişkileri nedeniyle batılı devletlere nazaran, barış için daha yoğun bir çaba içinde.

Zelensky Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konularının ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuğu Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin de görüşüleceği bildirildi.