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- Ukrayna Devlet Başkanı'ndan acil ateşkes çağrısı
Ukrayna Devlet Başkanı'ndan acil ateşkes çağrısı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, derhal ateşkes yapılması çağrısında bulundu.
- Haber Merkezi
- 20.02.2022 - 16:35
- Güncelleme : 20.02.2022 - 17:28
Rusya'nın Ukrayna'ya işgal çanlarını çaldığı gerilim hız kesmeden sürüyor.
Donetsk bölgesinde dün itibariyle duyulmaya başlanan patlama sesleri ise tedirginlik yaşatıyor.
Kaynağının henüz bilinmediği patlamada, bölge halkı da tahliye edilmeye başlandı.
ZELENSKİY'DEN ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI
Tüm bu yaşananlar savaç kapısını aralarken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Putin'e uzlaşma yönünde adıma attı.
Zelenskiy, Putin' e acil ateşkes yapılması çağrısında bulundu.