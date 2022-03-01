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    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Daha fazla silaha ihtiyacımız var

    Rusya'nın harekatına karşı batı müteffikleriyle görüşen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba Blinken'e daha fazla yardıma ihtiyaçları olduğunu söyledi.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 10:03
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    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Daha fazla silaha ihtiyacımız var

    Ukrayna, Rusya'nın saldırılarına karşı batılı müttefiklerle istişarelere devam ediyor.

    Bu kapsamda Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya’nın Ukrayna’ya olan saldırılarına ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmenin ardından Bakan Kuleba, sosyal medya hesabından görüşmenin içeriğine dair açıklamalarda bulundu.

    "DAHA FAZLA DESTEĞE VE SİLAHA İHTİYACIMIZ VAR"

    Rus saldırılarına karşı Ukrayna’nın daha fazla destek ve silaha ihtiyaç olduğunun altını çizen Kuleba, "Görüşmemizde ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD’nin Ukrayna’ya desteğini iletti. Ukrayna barış istiyor fakat Rusya’nın saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız olduğunu vurguladım.

    YAPTIRIMLAR ARTACAK

    Blinken, birinci ve ikinci yaptırımlardan daha fazlasının olacağını doğruladı. Daha ileri seviyede adımlar atılması üzerine anlaştık" ifadelerini kullandı.

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Daha fazla silaha ihtiyacımız var #1


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