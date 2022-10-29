Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya sahte bahaneler üretiyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitry Kuleba, Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekildiğini açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya, tahıl koridorunu sahte bahanelerle engellemeye çalışıyor" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığının, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevki ile ilgili İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasından çekildiklerini açıklamasının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitry Kuleba'dan yeni bir açıklama geldi.

"Sahte bir bahane kullanıyorlar"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kuleba, "Rusya'nın Karadeniz tahıl girişimini sabote etme planları konusunda uyarmıştık. Şimdi Moskova, milyonlarca insanın gıda güvenliğini sağlayan tahıl koridorunu engellemek için sahte bir bahane kullanıyor. Tüm devletleri, Rusya'dan açlık oyunlarını durdurmasını ve yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

"Rusya tarafı Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin anlaşmalara katılımını askıya almıştır"

İHA'nın aktardıpına göre Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, "Kiev rejiminin 29 Ekim'de, Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamakla görevli sivil gemilere karşı gerçekleştirilen terör saldırısı göz önüne alındığında, Rusya tarafı, Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin anlaşmalara katılımını askıya almıştır" denilmişti.