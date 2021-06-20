Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Bence bu yazın sonuna kadar buraya gelen Ukraynalı turist sayısı açısından, yukarıya doğru giden bir dinamiğe tanıklık edeceğiz" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı.

Kuleba, Antalya Müzesini ziyaret ederek, hizmete sunulan Ukraynaca sesli rehber sisteminin açılışına yaptı.

Burada çalışmaları yakından inceleyen Kuleba, vatandaşlarına Antalya'ya gelmeleri konusunda videolu mesajı gönderdi.

"UKRAYNALI TURİSTLER GÜZEL DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARACAK"

Ukraynaca sesli rehberini bugün denediğini ifade eden Bakan Kuleba, "Yine dün büyük bir memnuniyetle Antalya'ya en fazla turistin Ukrayna'dan geldiğini öğrendim.

Söz konusu sesli rehberler sayesinde Ukraynalı turistler hem güzel denizin keyfini yaşayacak, hem de Türkiye'nin sahip olduğu çok kadim tarihi yakından keşfetme ve öğrenme fırsatını yakalayacaklar. Ukraynaca sesli rehberin olmasına müsaade eden Antalya Müzesi müdürüne teşekkür ederim" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, vatandaşlarını Antalya'ya davet etti VİDEO

"UKRAYNACA SESLİ REHBERİ DİNLESİNLER"

Ukraynalıları Antalya'ya davet eden Bakan Kuleba, "Hem denizin keyfini sürmeye hem de buranın kültürünü öğrenmek için müzeye geldiklerinde mutlaka Ukraynaca sesli rehberini dinlemelerini istiyorum" dedi.

"UKRAYNALI TURİST SAYISI ARTACAK"

Bir soru üzerine, "Ne kadar çok Ukraynalı turist aşı olursa, ne kadar çok giriş kuralları kısıtlanmazsa o kadar çok Ukraynalı turist buraya gelecek" diyen Bakan Dmitro Kuleba, "Bence yazın sonuna kadar Ukraynalı turist sayısında sadece yukarı giden bir dinamiğe şahitlik edeceğiz. Tek üzüldüğüm nokta o Ukraynalı turistlerin arasında olamamam. Çünkü yaz boyunca çalışacağım" diye konuştu.

ANTALYA'YA DAVET ETTİ

Bakan Kuleba, basın açıklaması sonunda asistanına cep telefonunu vererek, oturduğu bir tarihi eser koltuğunun üzerinden Ukrayna halkına seslendi.

Bakan Kuleba, video olarak kaydedilen görüntülerde Ukrayna halkına sesli rehber hakkında bilgiler verdi.

Görüntünün Ukrayna medyası ile paylaşılarak, Ukraynalıların Antalya'ya gelmesi yönünde teşvikte bulunulacağı kaydedildi.

Ukraynalı Bakan daha sonra müzeyi gezerek Ukraynaca sesli rehberi sayesinde eserler hakkında bilgi edindi.