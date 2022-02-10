Ukrayna, Donbas yakınına 120 bin asker sevk etti

Ukrayna, Donbas yakınına 120 bin asker sevk etti

Gerginliğin yaşandığı Donbas'ta Ukrayna, 120 bin askerini ve askeri teçhizatlarını sınıra yerleştirdi.

Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmalar, 2014’ten bu yana sürüyor.

Donbas’ta yaşanan gelişmeler, tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor.

Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimali, endişe uyandırıyor.

BÖLGEDE ASKERİ HAREKETLİLİK ARTTI

ABD ve bazı Batılı ülkelerin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal hazırlığında olduğuna yönelik iddiaları, Rusya’nın söz konusu iddiaları reddetmesine rağmen bölgede artırdığı askeri hareketlilik, gözlerin tekrar Donbas’a çevrilmesine yol açtı.

EĞİTİM VERİLİYOR

Ukrayna ordusunun, Donbas temas hattı yakınına doğru 120 bin asker ve askeri teçhizatı sevk ettiği belirtiliyor. Fotoğrafta, Donetsk'te konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri, BMP-2 türü zırhlı piyade savaş araçları ile eğitim görüyor.