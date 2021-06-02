Ukrayna ile özel maç: Türkiye Ukrayna Ümit Milli maçı ne zaman, saat kaçta?

Ukrayna ile özel maç: Türkiye Ukrayna Ümit Milli maçı ne zaman, saat kaçta?

Ümit Milli Takım, 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde Ukrayna ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye Ukrayna Ümit Milli maçı ne zaman, saat kaçta?

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanan ve 12 gündür Riva’da kampta olan Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, İstanbul’da Ukrayna ile özel maçta karşılaşacak.

Avrupa Şampiyonası elemelerinde I Grubu’nda yer alan Ay yıldızlı ekip; Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile karşılaşacak. Milliler, ilk maçını 3 Eylül’de sahasında Belçika ile yapacak.

Peki Türkiye Ukrayna Ümit Milli maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

TÜRKİYE UKRAYNA ÜMİT MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri hazırlıklarına devam eden Ümit Milliler, Ukrayna ile Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Çağdaş Altay'ın yöneteceği karşılaşma, bugün saat 20.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayımlanacak.

Altay'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Murat Altan yaparken mücadelenin dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

ÜMİT MİLLİ TAKIMI KADROSU

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas’ın belirlediği kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Berke Özer (KVC Westerlo)

Defans: Serdar Saatçi (Beşiktaş), Furkan Bayır (Menemenspor), Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Ravil Tagir, Cemali Sertel (Medipol Başakşehir), Melih Altıkulaç (Olympique Lyon), Bünyamin Balcı (Fraport-TAV Antalyaspor), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Emre Kaplan (Bodrumspor)

Orta Saha: Erkan Süer (Turgutluspor), Abdussamed Karnuçu (Tarsus İdman Yurdu), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Eren Karadağ (Pazarspor), Muhammed Gümüşkaya (Beypiliç Boluspor), Erkan Eyibil (Mainz 05), Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Batuhan Kör (Bursaspor), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-TAV Antalyaspor),Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Ömer Faruk Beyaz

Forvet: Enis Destan (Altınordu), Tiago Çukur (Watford), Ali Akman