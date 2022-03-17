Ukrayna ile Rusya arasında 15 maddelik barış anlaşması iddiası

Tarafsızlık ilanı ve silahlı kuvvetler sınırlamalarının kabulü halinde Rusya'nın geri çekileceğine dair 15 maddelik bir anlaşma olduğu gündeme geldi. Türkiye'nin garantör ülke olduğu iddia edildi.

Bir aya yakın bir süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşına yönelik yeni bir gelişme gündeme geldi.

İngiliz gazetesi Financial Times (FT), savaşın müzakere boyutunda olumlu anlaşmalar olduğunu iddia etti.

Savaşa son vermek üzere üst üste yapılan müzakerelerle birlikte Rusya ile Ukrayna'nın anlaşmaya varacağı belirtildi.

TÜRKİYE, BARIŞ ANLAŞMASINDA GARANTÖR ÜLKE

İki ülke arasında 15 maddelik bir barış anlaşması üzerine yoğunlaşıldığı ve Türkiye'nin de garantör ülkeler arasında yer aldığı aktarıldı.

ANLAŞMA UYGULANIRSA RUSYA ÇEKİLECEK

Habere göre; Ukrayna'nın tarafsızlık ilkesini benimsemesi ve silahlı kuvvetlerini sınırlandırması halinde savaş sona erecek. Sağlanan ateşkesle birlikte Rus askerleri Ukrayna'dan çekilecek.

NATO ÜYELİĞİ HEDEFİNDEN VAZGEÇİLECEK

İlk defa pazartesi günü ayrıntılarıyla değerlendirildiği öne sürülen barış planında, Kiev yönetiminin NATO üyeliği hedeflerinden vazgeçmesi de yer alıyor. Aynı zamanda Kiev'den yabancı ülkelerin askeri üslerine ev sahipliği yapmama ve askeri yardım almama sözü vermesi bekleniyor.

GARANTÖR DEVLET MODELİ MASADA

Kiev'in müttefikleri tarafından korunma şartı olan anlaşmada, ABD, İngiltere ve Türkiye'nin garantör ülke olacağı da FT'ye konuşan kaynakların verdiği bilgiler arasında.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı ve müzakere heyeti üyesi Mihail Podolyak, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna için garantör devletlerin yer aldığı bir modelin masada olduğunu söylemişti.

"ANLAŞMALARI İFŞA ETMEK İÇİN ERKEN"

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise FT haberine dair bir soruya, 'potansiyel anlaşmaları ifşa etmenin çok erken olduğunu' söyleyerek yanıt verdi.

Peskov'un bugün yaptığı açıklamada da, Ukrayna'nın tarafsızlığı konusunda getirdikleri şart için Avusturya veya İsveç modellerini önerdiği belirtildi.