Ukrayna Jandarma Teşkilatı’ndan halka molotof kokteyli tarifi

Jandarma Teşkilatı tarafından Ukraynalı direnişçilere molotof hazırlama tekniği öğretilirken binlerce Ukraynalı, evlerindeki içki şişelerini toplama merkezine götürdü.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat, 4'üncü gününde de sivil direnişçilerin desteğiyle devam ediyor.

Binlerce Ukraynalı ülkeyi terk ederken, ülkelerini savunmak için sıcak bölgeden ayrılmayan Ukraynalılar da Rus birliklere karşı mücadelesini sürdürüyor.

Geçtiğimiz gün Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından halka yapılan molotofkokteyli çağrısı, halk tarafından uygulanmaya başlandı.

JANDARMA TEŞKİLATI'NDAN MOLOTOF TARİFİ

Rus askeri araçlarına molotof kokteyliyle saldıran Ukraynalılar, çok sayıda hedefi ateşe vererek saldırının önüne geçti.

Ukrayna Jandarma Teşkilatı ise vatandaşlarının doğru molotofkokteylini yapabilmesi için tarif içeren bir görsel yayınladı. Molorofkokteylinin nasıl yapıldığının anlatıldığı görselde şişe fotoğrafı üzerinden her detaya yer verildi.

Ukrayna'da halk, molotof yapımı için evlerindeki içkileri topladı VİDEO



UKRAYNALILAR EVLERİNDEN İÇKİ ŞİŞELERİNİ GETİRDİ

Aynı zamanda binlerce Ukraynalı, evlerinde bulunan içki şişelerini molotofkokteyli yapmak üzere toplama merkezlerine teslim etti.

Kasalarca içki şişesinin bir araya getirildiği toplama merkezlerinde içki şişeleri, molotofkokteyli yapılıp Rus birliklerle mücadele etmek üzere hazırlanma aşamasına alındı.