Ukrayna lideri Zelenskiy'den Erdoğan ve Guterres'e mektup: Rus çılgınlığından korunmalıyız Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın sonlandırdığı Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devamı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek, "Anlaşma, Rusya olmadan da devam edebilir. Rus çılgınlığından korunmalıyız" dedi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye, Rusya ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görev süresi dolan anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Anlaşma fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal anlaşmaya geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi "ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı sonlandırdığını duyurması dünyada geniş yankı buldu.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği (AB) ve ABD karara tepki gösterdi.

Zelenskiy: Rus çılgınlığından korunmalıyız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın sonlandırdığı Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının devamı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi.

Zelenskiy, mektubunda, "Tahıl Anlaşması Rusya olmadan da devam edebilir. Rus çılgınlığından korunmalıyız" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'ye, Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'ni Rusya'sız sürdürmeye hazır oldukları yönünde yanıt vermeleri için resmi sinyalleri hazırlama talimatı verdiğini duyurmuştu.

Karadeniz Tahıl Girişimi'ne ilişkin iki anlaşma olduğunu, birinin Ukrayna, Türkiye ve BM arasında, diğerinin ise Rusya, Türkiye ve BM arasında olduğunu belirten Zelenskiy, "Dolayısıyla Rusya anlaşmayı durdurduğunu söylediğinde BM Genel Sekreteri Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaşmayı bozuyor, bizimle değil. Bizim onlarla hiçbir anlaşmamız yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Zelenskiy , "Dışişleri Bakanlığımıza Rusya'dan gelen resmi sinyalin ardından BM ve Türkiye'ye Ukrayna Devlet Başkanı olarak bana girişimimizi sürdürmeye hazır oldukları yönünde yanıt vermeleri için resmi sinyallerimizi hazırlama talimatı verdim" demiş, Rusya olmadan bile Karadeniz koridorunu kullanabilmeleri için her şeyi yapmaları gerektiğinin altını çizerek, "Biz korkmuyoruz. Gemi sahibi şirketler bize ulaştı. Onlar Ukrayna'nın göndermesi ve Türkiye'nin de geçişlerine izin vermesi halinde tahıl tedarikine devam etmeye hazır olduklarını söylediler" diye konuşmuştu.