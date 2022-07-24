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    Ukrayna limanda tahıl kervanları oluşturulmaya başlandı

    Ukrayna limanda tahıl kervanları oluşturulmaya başlandı

    Türkiye'nin çabaları ile imzalanan tahıl anlaşmasından sonra Ukrayna Limanları İdaresi, Odessa, Çornomorsk ve Yujnıy limanlarında tahıl kervanları oluşturulmaya başlandığını duyurdu.
    • 24.07.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 08:40
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    Dünyayı tehdit eden tahıl krizi Türkiye'nin arabuluculuğunda çözüldü...

    Rusya-Ukrayna savaşının hemen başından itibaren iki ülke arasında barış için diplomasi yürüten Türkiye'nin çabaları, limanlarda kapalı kalan 22 milyon ton tahılın dünyaya dağıtılması noktasında sonuca ulaştı.

    Moskova ve İstanbul'da Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayana'lı muhatapları ile görüşmeler gerçekleştiren Türkiye anlaşmayı sağladı ve imzalar atıldı.

    Varılan anlaşma neticesinde adımlar atılmaya başlandı.

    Ukrayna limanda tahıl kervanları oluşturulmaya başlandı #1

    Ukrayna hazırlıklara başladı

    Bu kapsamda Ukrayna Limanları İdaresi, Odessa, Çornomorsk ve Yujnıy limanlarında tahıl kervanları oluşturulmaya başlandığını bildirdi.

    Limanlar İdaresinden yapılan açıklamada, deniz yoluyla tahıl ve ilgili gıda ürünlerinin ihracatına yönelik girişimin 22 Temmuz 2022'de imzalanmasıyla bağlantılı olarak, Odessa, Çornomorsk ve Yujnıy limanlarının yeniden faaliyete geçmesi için hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

    Ukrayna limanda tahıl kervanları oluşturulmaya başlandı #2

    Gemilerin kervana dahil edilmesi için başvuru yapılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, bu gemilerin belirtilen limanlara giriş ve çıkışlarının, bir geminin öncülüğünde gerçekleştirileceği ifade edildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.


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