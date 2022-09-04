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- Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 12 gemi hareket etti
Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 12 gemi hareket etti
- 04.09.2022 - 12:16
Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş nedeniyle, Ukrayna limanlarında tonlarca tahıl tıkanmıştı.
Bu kapsamda oluşan gıda krizi birçok ülkeyi etkiledi.
Tahıl yüklü gemiler limandan ayrılıyor
Türkiye'nin öncülüğünde 22 Temmuz tarihinde Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye arasında 'Tahıl sevkiyatı' anlaşması imzalandı.
Anlaşmanın ardından Ukrayna limanlarından gemiler düzenli olarak tek tek ayrılmaya başladı.
12 gemi daha yola çıktı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna’dan 12 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
"Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde sürüyor"
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde sürüyor. Bugün sabah itibarıyla 12 gemi daha tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından ayrıldı" denildi.