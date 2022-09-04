Haberler

Gündem Haberleri

Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 12 gemi hareket etti

Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 12 gemi hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 12 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" denildi.