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Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 3 gemi hareket etti

Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 3 gemi hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" denildi.