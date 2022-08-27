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- Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 3 gemi hareket etti
Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 3 gemi hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" denildi.
- 27.08.2022 - 09:22
Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı devam ediyor...
Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş nedeniyle tüm dünyada gıda krizi baş gösterdi.
22 Temmuz'da tahıl sevkiyatı anlaşması imzalandı
Türkiye'nin girişimleri sonucu 22 Temmuz tarihinde Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye arasında 'Tahıl sevkiyatı' anlaşması imzalandı.
Bu kapsamda Ukrayna limanlarından gemiler tek tek ayrılmaya başladı.
3 gemi daha yola çıktı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna’dan 3 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
"Tahıl sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor"
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti."