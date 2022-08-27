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    Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 3 gemi hareket etti

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" denildi.
    • 27.08.2022 - 09:22
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    Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 3 gemi hareket etti

    Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı devam ediyor...

    Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş nedeniyle tüm dünyada gıda krizi baş gösterdi.

    22 Temmuz'da tahıl sevkiyatı anlaşması imzalandı

    Türkiye'nin girişimleri sonucu 22 Temmuz tarihinde Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye arasında 'Tahıl sevkiyatı' anlaşması imzalandı.

    Bu kapsamda Ukrayna limanlarından gemiler tek tek ayrılmaya başladı.

    3 gemi daha yola çıktı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna’dan 3 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.

    Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 3 gemi hareket etti #1

    "Tahıl sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor"

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

    "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti."

    Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 3 gemi hareket etti #2


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