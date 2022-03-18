Ukrayna: Mariupol'de 2 bin 357 sivil öldürüldü

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, 14 Mart 2022 itibariyle Mariupol'deki 2 bin 357 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan şiddetli savaş neredeyse 1 aydır devam ediyor.

Rusya'nın yoğun hava saldırılarında Ukrayna ordusu kadar sivil halk da hedef oluyor.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, meydana gelen sivil can kayıpları ve yaşanan yıkıma ilişkin açıklamada bulundu.

"2 BİN 357 SİVİL ÖLDÜ"

Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Mariupol, Melitopol, Kyiv gibi şehirlerin yerleşim alanları ve diğer birçok kasaba ve köyün yoğun ateş altında kaldığı belirtilen açıklamada, "Sonuç olarak, her gün onlarca masum sivil öldürülüyor ve yaralanıyor. En kötü durum Mariupol'de yaşanıyor. 14 Mart 2022 itibariyle Mariupol'deki 2 bin 357 sivil Rus saldırıları ve ablukası nedeniyle öldürüldü." ifadeleri kullanıldı.

"TİYATRO SALDIRISINDAKİ KAYIPLARIN SAYISI BİLİNMİYOR"

Sivillere yönelik saldırılara dikkat çekilen açıklama şu ifadelerle devam etti:

"Şehrin konut binaları ve hastaneler de dahil olmak üzere alt yapısı sistematik olarak tahrip ediliyor. Rus birlikleri oradaki hastanelerden birini ele geçirip orada bulunan 400 sivili topladı ve onları canlı kalkan olarak kullanarak sivillerin arkasına saklanıp askeri bir mevzi olarak kullandı.

16 Mart 2022'de Rus birlikleri, Mariupol'da 1300 kadar sivilin sığınakta saklandığı bir drama tiyatrosu üzerine bomba attı. Tiyatro yıkıldı, ancak çevresine göklerden görülsün diye 'Çocuklar' yazısı yazılmıştı. Kurbanların sayısı hala bilinmiyor."

Açıklamada ayrıca, Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova'nın, 12 Mart 2022 itibariyle 1717 ceza davası için soruşturma başlatıldığını açıkladığı bildirildi.