Ukrayna ne zaman bağımsız oldu?

Ukrayna ne zaman bağımsız oldu?

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden gerilimin ardından, Ukrayna'ya dair bazı detaylar gündeme getirildi. Bu detaylardan birisi ise Ukrayna'nın ne zaman bağımsız olduğuna yönelik.

Rusya ve Ukrayna arasında süren kriz gün geçtikçe arttı ve Rusya, geçtiğimiz gece Ukrayna'ya askeri harekat düzenledi.

Ukrayna bu askeri harekata direnişle karşılık verirken, Rusya müzakereler için Belarus'ta görüşmeyi teklif etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi.

Krizin hızla devam ettiği ve bu gelişmelerin yaşandığı şu günlerde; Ukrayna'ya dair detaylar daha fazla merak edilmeye başlandı.

Özellikle vatandaşlar, Ukrayna'nın ne zaman bağımsız olduğuna yönelik haberleri araştırmaya başladı.

Peki, Ukrayna ne zaman bağımsız oldu? İşte Ukrayna'nın bağımsız olduğu tarih...

UKRAYNA NE ZAMAN BAĞIMSIZ OLDU?

Ukrayna, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte bağımsızlığını ilan etti. Ancak iki ülke arasında başlangıçta önemli gerilimler yaşanmadı.

Günümüzde Rusya'nın başlattığı askeri harekat gerilimin son perdesi olurken, Ukrayna ise bağımsızlığını kaybetmek istemiyor.

Avrupa'daki en büyük ülke olan Ukrayna; doğuda ve kuzeydoğuda Rusya, kuzeybatıda Belarus, batıda Polonya, Slovakya ve Macaristan, güneybatıda Romanya ve Moldova'yla komşudur. Öte yandan güneyde Karadeniz ve Azak Denizi'ne kıyısı bulunur. Ayrıca 603.549 km² yüzölçümüne sahipti.