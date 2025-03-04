Ukrayna Parlamentosu'ndan, Trump'a mesaj: ABD'nin desteği önemli

AA

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da dünyanın gözü önünde Trump, Zelensky arasında geçen tartışma konuşulmaya devam ediyor...

Yaşanan gerginliğin ardından Ukrayna Parlamentosu, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yazılı açıklama yayımladı.

"ABD BELİRLEYİCİ ÖNEME SAHİP"

Parlamentonun resmi internet sitesinde, ABD Başkanı Trump'a hitaben yayımlanan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'nın stratejik bir ortağı olduğu hatırlatılırken şu sözler kullanıldı:

Ukrayna'nın stratejik ortağı ABD'nin katkısı, tarihimizin en zorlu zamanlarında ülkemize destek olmak adına uluslararası müttefikler arasında belirleyici bir öneme sahip olmuştur.

"ABD'NİN SOMUT DESTEĞİ ÖNEMLİ"

Açıklamada parlamentonun, Ukrayna halkı adına Trump, ABD Kongresi ve Amerikan halkına Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile egemenliğine somut destek sağladığı için teşekkürü iletildi.

Amerikan halkının, ABD'nin küresel liderliğinin kapsamlı bir şekilde yeniden tesis edilmesine yönelik özlemlerine saygı duyulduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Aynı zamanda ABD'nin uluslararası arenadaki liderliğinin, özgürlük ve demokrasi ilkelerinin savunulması, uluslararası anlaşmalara bağlılık, müttefikler ve dostlarla ilişkilerde güvenilirlik ile ayrılmaz bir şekilde bağlı olduğuna kesinlikle inanıyoruz.



Ukrayna halkının güvenliği için ABD'nin somut desteği önemli. Şu anda bu destek Ukrayna halkıyla Ukrayna güvenlik ve savunma kuvvetleri için ve ayrıca tüm Avrupa kıtasında güvenlik ve istikrarın sağlanması için her zamankinden daha önemlidir.



Ukraynalılar herkesten daha çok barışa ihtiyaç duyuyor. Ukrayna halkı, Başkan Donald Trump'ın kişisel rolünün ve barışı koruma çabalarının, çatışmaların hızla sona erdirilmesinde ve Ukrayna, Avrupa ve tüm dünya için barışın sağlanmasında belirleyici olacağına inanıyor.

"ORTAKLIK DAHA DA GELİŞTİRİLMELİ"

Ukrayna'nın bağımsız ve egemen bir devlet olarak kalması, Ukrayna halkının ise özgür olması gerektiği vurgulanan açıklamada şu sözler kullanıldı: