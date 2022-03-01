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- Ukrayna, Rus ordusundan 5 bin 710 askeri öldürdü
Ukrayna, Rus ordusundan 5 bin 710 askeri öldürdü
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya ordusunun 5 gün içinde 5 bin 710 askerini kaybettiğini açıkladı.
- AA
- 01.03.2022 - 11:27
- Güncelleme : 01.03.2022 - 11:33
Rus güçlerini harekatını 6'ncı günde sürdürürken, Ukrayna'nın direnişi birçok ülke tarafından destekleniyor.
Savaşa karşı duran Ukrayna askeri, Rusya cephesine kayıplar veriyor.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin son 5 gündeki kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.
5 BİN 710 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Açıklamaya göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 5 bin 710 asker öldürüldü, 200 asker ise esir alındı.
RUS GÜÇLERİNİN KAYIPLARI:
Son beş günde Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 198 tank, 846 zırhlı araç, 77 top ve 2 gemiyi imha ettiği belirtildi.
Rus güçlerin ayrıca 24 roketatar sistemi, 305 araç, 60 yakıt aracı, 7 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği ifade edilen açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.