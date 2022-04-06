Ukrayna: Ruslar sivil ölüleri yakmak için mobil krematoryum kullanıyor

Mariupol kentini ateş altında tutan Rusların, olabilecek sivil kayıpları ortadan kaldırmak için mobil krematoryumlar kullandığı iddia edildi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki varlığı bir aylık süreyi geçti.

Uzun süredir şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede Buça şehrinden sivillerin katledildiğine ilişkin çarpıcı fotoğraflar gündeme geldi.

"BUÇA'DAN SONRA ORDUYA TALİMAT VERİLDİ"

Yaşananların Ukrayna geneline sirayet edip etmediği sorusu akıllardayken yoğun ateş altındaki Mariupol'de Belediye Meclisinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Buça'da yaşanan katliamın dünyada duyulmasının ardından Moskova yönetiminin, ordularının Mariupol'daki suçlarına dair kanıtların yok edilmesi talimatı verdiği öne sürüldü.

"İZLERİNİ SAKLAMAK İÇİN MOBİL KREMATORYUM KULLANIYORLAR"

Açıklamada, "Katiller izlerini saklamaya çalışıyor. Mariupol'da Rus mobil krematoryumları faaliyete başladı. Bir hafta önce ihtiyatlı bir tahminde bulunarak 5 bin can kaybı olduğunu duyurmuştuk. Ancak şehrin büyüklüğü, feci yıkım, ablukanın süresi ve sert direniş göz önüne alındığında on binlerce sivil kurban olabilir. Rusya, bu nedenle sivillerin tahliyesi için Türkiye ve diğerlerinin girişimlerine yeşil ışık yakmak için acele etmiyor." ifadeleri yer aldı.

Rusların, cesetlerin yakılma işlemini yerli iş birlikçilerine ve Donetsk'ten gelen ayrılıkçı gruplara havale ettiği öne sürüldü.