Ukrayna, Rusya ile yeniden görüşmeye açık

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba, yeniden görüşmeye açık olduklarını ancak Sergey Lavrov'un taleplerini "teslimiyet listesine" benzetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba, Antalya'da düzenlenen görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kuleba, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un çok fazla isteğinin olduğunu söyledi.

TESLİMİYET LİSTESİ GİBİ

Ukraynalı Bakan Kuleba, "Lavrov'un talepleri teslimiyet listesi gibi .Çabalarımızı sürdüreceğiz. Ülkedeki insani sorunların çözülmesi için çabalarımız sürecek. Eğer çözüm söz konusu olacaksa bu formatta görüşmeleri tekrar yapabiliriz. Ukrayna'daki savaşın bitirilmesi için ben bu görüşmelere devam edeceğim, sivillerin acısına son vermek için devam edeceğim.

ÇAVUŞOĞLU ÖNEMLİ BİR ARABULUCULUKTA BULUNDU

Müzakereler 1.5 saat devam etti. Sayın Çavuşoğlu gerçekten çok önemli bir arabuluculukta bulundu. 2 tarafı da konuşturmaya çalıştı. Ben buraya kendi vazifelerimle geldim. Görevim insani koridor oluşturmaktır. Mariupol en zor durumdaki kentimiz." ifadelerini kullandı.