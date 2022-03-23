Ukrayna-Rusya savaşının etkileri dünyaya yaylıdı

Dünyanın en büyük tahıl ihracatçıları konumundaki iki ülkenin savaşı nedeniyle başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada marketlerdeki raflar boşalmaya başladı

Dünya genelinde koronavirüs salgını ile başlayan tedarik zincirindeki kırılma ve ham maddeye ulaşım zorlukları, yaklaşık 1 ay önce başlayan Ukrayna-Rusya savaşı ile zirveye çıktı.

Bölgede çatışma devam ederken dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı konumundaki savaşan iki ülke, birçok tahıl ürününün ihracatını yasakladı.

DÜNYADA GIDA KORUMACILIĞI HAKİM

Krizin başlamasıyla gıda korumacılığı kapsamında bu ülkelere Macaristan, Arjantin, Endonezya gibi farklı alanlarda dünyaya ürün ihraç eden ülkeler de kısıtlamalara ve yasaklamalara gitti.

Zincirleme bir etki ile gıdaya ve ham maddeye ulaşım gün geçtikçe daha da güç hale gelmeye başladı.

AVRUPA'DAN BOŞ RAF KARELERİ

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya genelinde birçok ülkede marketlerde yağ ve un farları boş kaldı.

İlk sorun Almanya, İspanya ve Belçika'da ortaya çıktı. Fransa ve İngiltere'nin de dahil olduğu bu ülkelerde büyük marketlerin yağ ve un farları başta olmak üzere ihracata dayalı birçok tahıl ürününe ulaşmak zorlaştı.

UN VE YAĞDA SATIŞ KISITLAMASI

Belçika'da büyük marketler, sınırlı sayıdaki ürünlere 2 paketlik satın ama kotası getirdi.

Fransa Cumurbaşkanı Emmanuel Macron konuya ilişkin açıklamasında, küresel gıda krizine dikkat çekerek krizin Fransa'yı daha derinden etkilemesi durumunda Fransız vatandaşlarına gıda yardımı yapılacağını söyledi.

KÖRFEZ VE AFRİKA ÜLKELERİ GIDA KRİZİNDE

Diğer yandan Mısır, Tunus, Cezair, Lübnan gibi tahıl ürünlerinde dışa bağımlı Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerinde de kriz ciddi boyutlara ulaştı.

Lübnan'da son dönemde yaşanan siyasal ve enerji krizlerine bu kez de gıda krizi eklendi. Aynı şekilde Mısır'da da kendini gösteren tahıl krizi nedeniyle ek bütçe ayrıldı.

ÇATIŞMA BÖLGELERİNDE AÇLIĞI ARTIRACAK

Gıda krizinden en çok etkilenen ülkeler ise diğer savaş ve çatışma bölgeleri...

Yemen başta olmak üzere küresel olarak yardım kuruluşları tarafından sağlanan gıda destekleri ile gıdaya ulaşabilen çatışma bölgelerindeki milyonlarca insan da bu krizden en derin şekilde etkileniyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Yemen'deki söz konusu durumun açlığı daha kötüye götürdüğünü açıkladı.