Ukrayna seferberliği: 8 bin 50 Türk vatandaşı tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tahliyesi gerçekleştirilen vatandaşların sayısını açıkladı.

Rusya'nın savaş açmasıyla Ukrayna'yı terk eden Türk vatandaşlarının ana yurda dönüşleri devam ediyor.

Kara yoluyla yapılan tahliyenin yanı sıra hava yoluyla da tahliyeler yapılıyor.

8 BİNİ AŞKIN VATANDAŞ TÜRKİYE'DE

Türkiye bölgede yardım bekleyen vatandaşlar için seferber olurken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugüne kadar 8 bin 50 Türk vatandaşının tahliyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu; Kiev, Harkiv, Odessa, Zaporijya ve Lviv'den Azerbaycan vatandaşlarının da dahil olduğu 2 bin 604 kişinin daha yola çıktığını belirtti.

"GÜVENLİ TAHLİYE PLANLAMALARI SÜRÜYOR"

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon yayınında da savaş başladıktan sonra deniz ve hava sahalarının kapalı olması nedeniyle 25 Şubat'ta kara yoluyla Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandığını, dün yola çıkanlarla birlikte 5 bin 850 Türk vatandaşını tahliye edildiğini, 2 bin 200 vatandaşın ise konvoylarla ya da kendi imkanlarıyla ülkeden ayrıldığını belirtti.