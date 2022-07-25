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    Ukrayna: Tahıl sevkiyatına bu hafta başlanmasını umuyoruz

    Ukrayna: Tahıl sevkiyatına bu hafta başlanmasını umuyoruz

    Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov, Rusya'nın saldırılarına rağmen ilk tahıl sevkiyatının bu hafta yapılmasını umduklarını söyledi.
    • 25.07.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 18:04
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    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, tüm dünyayı küresel bir gıda krizine soktu.

    Yaşanan kriz, Türkiye'nin çabalarıyla çözüldü ve iki ülke temsilcileri masaya oturdu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle imzalar atıldı ve tahıl koridoru konusunda anlaşıldı.

    İlk sevkiyat çarşamba günü

    Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ukrayna'dan, konuya ilişkin bir açıklama geldi.

    Ukrayna, Karadeniz limanlarından dünya pazarlarına tahıl ihracatının yeniden başlamasını sağlayacak tahıl anlaşmasının bu hafta devreye alınacağını açıkladı.

    Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov, düzenlediği basın toplantısında, anlaşma kapsamındaki ilk tahıl sevkiyatının çarşamba günü Chornomorsk limanından yapılmasını umduğunu söyledi.

    Ukrayna: Tahıl sevkiyatına bu hafta başlanmasını umuyoruz #1

    "Bu hafta başlamak için hazırlanıyoruz"

    AA'nın aktardığına göre Kubrakov, "Gelecek günlerde anlaşmanın yürürlüğe girmesini bekliyoruz... Bu hafta başlamak için her şeye hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

    Ayrıca Bakan Yardımcısı Yuriy Vasyukov ise 24 saat içinde limanlardan sevkiyatın başlayacağına inandıklarını söyledi.

    Vasyukov ilk olarak Çornomorsk limanının, sonra Odesa ve Pivdeny limanlarının kullanılacağına dikkat çekti.

    Ukrayna: Tahıl sevkiyatına bu hafta başlanmasını umuyoruz #2

    Ukrayna: Tahıl sevkiyatına bu hafta başlanmasını umuyoruz #3


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