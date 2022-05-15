Petrol
111.22
3.51%
Euro
16.11
0.67%
Dolar
15.48
0.61%
Altın
921.68
-0.14%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
483.718
3.35%
BTXN Coin
13.19
-4.07%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Ukrayna: Toplam 27 bin 400 Rus askeri öldürüldü

    Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı 81 günde öldürülen Rus askeri sayısını 37 bin 400 olarak açıkladı.
    • İHA
    • 15.05.2022 - 15:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna: Toplam 27 bin 400 Rus askeri öldürüldü

    Rusya'nın Ukrayna savaşı 81. gününde devam ediyor.

    İki ülkenin karşılıklı saldırıları devam ederken Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun kayıplarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

    Rusya'nın zaiyatı

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Savaşın başından bu yana yaklaşık 27 bin 400 Rus askeri öldürüldü" denildi.

    Açıklamada ayrıca Rus ordusuna ait bin 220 tank, 2 bin 958 zırhlı araç, 555 topçu sistemi, 195 çoklu fırlatma roket sistemi, 89 uçaksavar savaş sistemi, 200 uçak, 164 helikopter, 2 bin 87 motorlu araç ve akaryakıt tankeri, 13 tekne, 416 insansız hava aracı, 42 adet özel birlik ve 95 adet seyir füzesinin imha edildiği belirtildi.

    Ukrayna: Toplam 27 bin 400 Rus askeri öldürüldü #1


    İlginizi Çekebilir

    Kemal Kılıçdaroğlu, MYK'da Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı
    Gündem

    Kemal Kılıçdaroğlu, MYK'da Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı

    Adana'da yangına şalgamla müdahale
    3. Sayfa

    Adana'da yangına şalgamla müdahale

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Görüş Bildir