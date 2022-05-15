Ukrayna: Toplam 27 bin 400 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı 81 günde öldürülen Rus askeri sayısını 37 bin 400 olarak açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna savaşı 81. gününde devam ediyor.

İki ülkenin karşılıklı saldırıları devam ederken Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun kayıplarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Rusya'nın zaiyatı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Savaşın başından bu yana yaklaşık 27 bin 400 Rus askeri öldürüldü" denildi.

Açıklamada ayrıca Rus ordusuna ait bin 220 tank, 2 bin 958 zırhlı araç, 555 topçu sistemi, 195 çoklu fırlatma roket sistemi, 89 uçaksavar savaş sistemi, 200 uçak, 164 helikopter, 2 bin 87 motorlu araç ve akaryakıt tankeri, 13 tekne, 416 insansız hava aracı, 42 adet özel birlik ve 95 adet seyir füzesinin imha edildiği belirtildi.