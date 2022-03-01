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    Ukrayna, Türkiye'den alınan SİHA ile Rus tanklarını imha etti

    Rusya'nın harekatı ve Ukrayna'nın direnişi devam ederken, Türkiye'den alınan SİHA yardımıyla Rusya tankları patlatıldı.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 10:32
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    Ukrayna, Türkiye'den alınan SİHA ile Rus tanklarını imha etti

    Rus ordusunun saldırısı karşısında direnmeye devam eden Ukrayna tüm dünyadan övkü alıyor.

    Harekat 6'ncı gününde devam ederken Ukrayna, Ruslara ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

    RUS TANKLARI PATLATILDI

    Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile Rusya'ya ait önemli silahların ve hava savunma sistemlerinin imha edildiği ifade edildi.

    Ukrayna, Türkiye'den alınan SİHA ile Rus tanklarını imha etti VİDEO

    O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

    Yaptığı açıklamada Bakanlık, Kiev'e bağlı İvankiv kırsalında konuşlanan Rusya'ya ait Buk Hava Savunma Sistemleri'nin Bayraktar TB2 ile imha edilme anlarına ait görüntüleri yayınladı.

    Ukrayna, Türkiye den alınan SİHA ile Rus tanklarını imha etti #1

    Ukrayna, Türkiye den alınan SİHA ile Rus tanklarını imha etti #2


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