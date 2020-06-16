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    Ukrayna, Türkiye’den gelenlere karantinayı kaldırdı

    Ukrayna’nın, koronavirüs önlemleri kapsamında ülkeye gelenleri 14 gün karantinada tutma uygulamasını Türkiye’den gelenler için kaldırdığı bildirildi.
    • DHA
    • 16.06.2020 - 11:10
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    Ukrayna, Türkiye’den gelenlere karantinayı kaldırdı

    Ukrayna Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınının yayılımına göre ülkeleri ‘kırmızı’ ve ‘yeşil’ alan olarak 2 kategoriye ayırdı.

    100 bin kişi başına 40’tan fazla koronavirüs vakasının bulunduğu ülkeler, ‘kırmızı alan’ olarak sınıflandırıldı. Bu listede yer alan 50 ülkeden Ukrayna’ya gelen kişilerin, 14 gün zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulmaya devam edileceği belirtildi.

    TÜRKİYE 'YEŞİL ALAN' KATEGORİSİNE DAHİL EDİLDİ

    Türkiye ise salgının yayılımının kritik düzeyde olmadığı ‘yeşil alan’ kategorisine dahil edildi. Böylece Türkiye’den Ukrayna’ya gelen kişilerin, 2 hafta boyunca gözlem altında tutulmaları zorunlu olmayacak.

    UKRAYNA YABANCILARA KAPILARINI AÇTI

    Öte yandan Ukrayna, yabancılar için sınırlarını dünden itibaren yeniden açtı. Ülkeye gelen tüm yabancı ülke vatandaşlarının, koronavirüs tedavisini kapsayan sağlık sigortası poliçesini ibraz etmeleri gerektiği belirtildi.

    Türkiye ile Ukrayna arasında tarifeli uçak seferlerinin ve turistik seyahatlerin 1 Temmuz’da başlamasının beklendiği duyurulmuştu.

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