Ukrayna, Türkiye'den SİHA satın almak istiyor

Geçtiğimiz yıl Türkiye'den 6 SİHA satın alan Ukrayna, bu sayının artması için talepte bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, resmi ziyaretler kapsamında Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşını Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde ağırladı.

Zelenski'nin Türkiye'ye gelmesinin ana nedenlerinden biri, Türk SİHA'ları olarak biliniyor.

DAHA ÇOK TÜRK SİHA'SI İSTİYORLAR

Geçtiğimiz yıl Ukrayna Hava Kuvvetleri Türkiye'den 6 adet SİHA satın almıştı. Ukrayna yönetimi, bu sayının daha da artmasını istiyor.

Görüşmelerin ardından Türkiye ile Ukrayna arasında Savunma İşbirliği Anlaşması imzalanacak.

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